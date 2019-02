Розберг назова трима, които може да детронират Хамилтън

Люис Хамилтън спечели осем от последните 11 състезания и завоюва своята пета световна титла миналата година. Това го изравни с Хуан Мануел Фанджо и остави единствено най-великия за всички времена Михаел Шумахер.

Нико Розберг – последният пилот, който е успял да се представи по-добре от Хамилтън през 2016 – очаква победният поход на Люис да продължи и през 2019. Той, обаче, посочи три имена, които според него са в състояние да го надвият: Фетел, Леклер и Верстапен.

"Люис е абсолютният фаворит отново, защото пилотира изключително напоследък, а отборът върши невероятна работа. Той е един от най-успешните пилоти в историята на Формула 1 и на спорта въобще" каза Розберг.

"Смятам, че шансовете са на негова страна, а Фетел е очевидният претендент. Но ако трябва да правя залози, бих казал Леклер или Верстапен, защото и двамата може да бъдат много, много голяма изненада този сезон".

