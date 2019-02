Леклер повтори успеха на Ферари през втория ден от тестовете

Шарл Леклер повтори успеха на Фетел през втория ден от тестовете и Ферари отново бяха най-бързи. Новото попълнение в Скудерия записа най-добро време от 1:18.247 – с изоставане по-малко от една десета в сравнение със Себастиан в понеделник. Шарл завъртя и най-много обиколки за деня – 157.

Тестовете във вторник преминаха сравнително спокойно, като единственият по-голям екшън беше отпадането на Пиер Гасли с Ред Бул. Французинът изпусна болида при завой 12 и удари задницата в загражденията. Пораженията не изглеждаха сериозни, но това прекрати деня за Гасли час преди края на следобедната сесия.

Ландо Норис с Макларън успя да подобри времето си следобед и да се нареди втори в класирането, на три десети зад лидера Леклер.

Sunset laps in Barcelona as @LandoNorris fires up and heads out for his final laps of the day. #F1Testing pic.twitter.com/9tNhB6z3Bp — McLaren (@McLarenF1) 19 февруари 2019 г.

Кевин Магнусен беше трети, но приключи по-рано заради проблем със седалката в кокпита. Хаас дадоха възможност на резервния пилот Пиетро Фитипалди да направи няколко обиколки на "Каталуния".

Александър Албън успя да се възвърне след завъртане в чакъла сутринта и даде четвърто време, но беше втори по брой направени обиколки – 132. След него се нареди Антонио Джовинаци с Алфа Ромео.

And it’s sundown on the second day in Barcelona A mighty haul of 163 laps for the day! Great stint from both of the boys and W10 #F1Testing pic.twitter.com/fa89NRvEtK — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 19 февруари 2019 г.

Мерцедес пак поделиха деня между Ботас, който постигна шесто време, и Хамилтън, който беше десети. Двамата заедно, обаче, направиха най-дълъг пробег – общо 163 обиколки. Отборът както обикновено не използваше меки гуми и не търсеше високо темпо.

Тандемът на Рено Нико Хюлкенберг и Даниел Рикардо останаха съответно осми и девети. Австралиецът, обаче, отпадна рано заради повреда в системата DRS. Бившият пилот на Ред Бул се завъртя на първи завой, но овладя колата преди да се удари, и успя да стигне до бокса.

Уилямс отново не взеха участие. Според слуховете в питлейна, очаква се колата им да пристигне рано сутринта по тъмно в сряда, което означава, че има вероятност да не излязат преди ранния следобед.

Ето и пълните резултати от ден 2: