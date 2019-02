Според слухове, Ред Бул имат прекомерни вибрации с двигателя Хонда

2019 е началото на нова ера за Ред Бул: след 12 години с двигатели Рено, тимът сменя доставчика си с Хонда. От началото на зимните тестове до момента всичко изглежда обнадеждаващо, а екипът е оптимистично настроен.

Появиха се, обаче, слухове за прекомерни вибрации с новия двигател, които пречели той да се изпробва на пълна мощност. По принцип е нормално да има вибрации от всеки двигател – в противен случай той би бил повреден. Не е фатално, ако вибрациите са по-силни при по-ниски режими, но намаляват при качване на обороти. Проблем има тогава, когато с увеличаване на мощността, вибрациите се засилват – именно това твърдят слуховете.

Оказа се, че въпросните слухове идват от бивш служител на Ред Бул, който тази година вече не работи при тях. По-надеждни източници обясниха, че нещата не опират толкова до вибрации, колкото до факта, че задницата на новия болид все още не е добре балансирана – но за това са и тестовете.

'Rear of the RB15 is not correctly balanced'

