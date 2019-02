Хорнер отрече Ред Бул да имат проблем с вибрации

Шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер опроверга слуховете, че новият болид на отбора има проблеми с вибрации от двигателя Хонда. В питлейна се въртяха твърдения, че тимът не може да тества на пълна мощност.

"Няма абсолютно никакъв проблем с вибрации, който да сме срещнали изобщо в тестовете. Нямам представа откъде се е появила такава информация" заяви Хорнер.

Ред Бул използват за първи път тази година двигател на японската компания, но според шефа на тима, RA619H е успешно интегриран в шасито им, защото са имали на разположение познанията, натрупани от Торо Росо миналата година.

"Работата и комуникацията с Хонда са много добри. Интеграцията на двигателя в шасито и цялото задвижване е едно от най-добрите досега, ако не и най-доброто. Така че пакетът е доста добър".

Хорнер потвърди, че Ред Бул са експериментирали с настройки с ниска сила на притискане по време на тестовете досега. "Пробвахме по-малко притискане в началото на седмицата. Но то беше, за да разберем по-добре промените в регулациите".

"Колата покрива целите, които сме поставили досега. По това време на годината е много лесно да задълбаеш в чужди работи. Само че ние сме изцяло фокусирани върху собствената си програма. Засега всичко се развива по план".

