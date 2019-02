Марко: Ред Бул са по-бързи от Мерцедес

Ред Бул са готови за атака на шампионата или поне така вярва съветникът на отбора Хелмут Марко. След първите три дни тестове, лидер се очертава Ферари, които са на половин секунда пред Мерцедес. Между тях, обаче, се оказва Ред Бул – Хонда:

"Успяхме чувствително да подобрим надеждността, като в същото време увеличихме производителността" каза шефът на Хонда за Ф1 Тойохаро Танабе. Той подчерта, че тяхната цел за 2019 е постигане на победа. "За нас винаги целта е победа, независимо дали става дума за Формула 1 или за други серии".

Всички в Ред Бул твърдят, че са много доволни от двигателя Хонда, който според Кристиан Хорнер е "по-добър от този на Рено". "Напълно сме доволни. Пакетът работи според очакванията. Движим се точно по график. Колата работи така, както беше предвидено, а двигателят на Хонда е направо ракета". Хорнер добави, че по впечатленията на Гасли, тази година моторът е още по-добър, а Верстапен усеща повече мощност.

От своя страна, доктор Хелмут Марко заяви: "За момента Ферари са най-напред, но ние сега не се притесняваме за времената. Пред Мерцедес сме".

