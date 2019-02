Хюлкенберг оглави последния ден от тестовете

Нико Хюлкенберг оглави класирането в последния ден от първите тестове в Барселона, въпреки че Рено имаха проблеми и направиха най-малко обиколки от всички – 58. Заслужава да се отбележи също така, че Мерцедес вече показаха по-висока скорост, а Алфа Ромео продължиха със силното представяне.

В сутрешната сесия най-бърз беше Александър Албън с Торо Росо, а следобед никой не подобри времето му, защото отборите бяха съсредоточени върху дълги стинтове с пълен резервоар. В последния час състезателите започнаха да излизат с меките гуми С4, като Ботас изпревари постижението на съотборника си Хамилтън. Валтери направи и още по-бърза обиколка с С5, но остана под времето на Албън от сутринта.

A long lunch but we’re ready to head out for the afternoon session #F1Testing pic.twitter.com/7W3Mo5vKRC — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 21 февруари 2019 г.

Хюлкенберг постави най-доброто време за следобеда, но след това от Рено му наредиха да спре веднага на пистата заради неустановен проблем. Това предизвика червен флаг. До края на сесията отборите уплътниха времето с трениране на стартове и състезателни пит стопове.