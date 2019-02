Джовинаци най-бърз до обяд в петия ден от тестовете в Барселона

Антонио Джовинаци с Алфа Ромео даде най-добро време в сутрешната сесия от подновените тестове в Барселона. Пиер Гасли остана втори, но постигна най-бързата обиколка за отбора си от началото на зимната подготовка.

Трети остана Шарл Леклер с Ферари, който успя да направи едва 29 обиколки. Появи се проблем с охлаждането – първа спънка за Скудерия тази година. Четвърто време даде Ланс Строл с Рейсинг Пойнт.

We have done all our checks on the cooling system and we will be back on track very soon. #SF90 #essereFerrari #F1Testing pic.twitter.com/jdaDzcGLjI — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 февруари 2019 г.

Уилямс успяха да покажат напредък, като Джордж Ръсел подобри с почти секунда и половина най-доброто време на тима от миналата седмица. Най-много обиколки направи Кевин Магнусен с Хаас – 84.

83 навъртя Люис Хамилтън. Мерцедес се появиха със сериозни ъпгрейди – нов нос, ново предно крило и нов капак на двигателя.

Ландо Норис с Макларън предизвика единствения червен флаг по време на сесията. Болидът му спря на пистата заради неуточнен проблем.

RED FLAG



We have a brief stoppage for Lando Norris, who gets into the gravel at Turn 3



LIVE BLOG >> https://t.co/M8L0PxTntO#F1 #F1Testing pic.twitter.com/Uab82p6Kd4 — Formula 1 (@F1) 26 февруари 2019 г.