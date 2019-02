Ландо Норис най-бърз в петия тестов ден, проблеми за Мерцедес и Ферари

Втората седмица от предсезонните тестове във Формула 1 започнаха с най-добре време за Макларън и някои проблеми за Мерцедес и Ферари.

Lando's out on track with a little over half an hour of running left to go. #F1Testing pic.twitter.com/POHaDJaavS — McLaren (@McLarenF1) 26 февруари 2019 г.

В сутрешната сесия Джовинаци с Алфа Ромео измести Гасли с Ред Бул от върха на таблицата, но следобед дебютантът Ландо Норис оглави класирането. Неговото време беше записано с най-меките гуми С5, докато вторият Гасли ползваше С3. Времето на Макларън беше четвъртото най-добро от началото на тестовете в Барселона, което би трябвало да окуражи тима от Уокинг.

Lance goes P3 with 1:18.519 - his lap tally is now an elegant 64 with nearly two hours left on the clock. #F1Testing pic.twitter.com/T1VDWMl5bM — SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) 26 февруари 2019 г.

Топ 3 днес оформи Ланс Строл с Рейсинг Пойнт, които най-накрая показаха нещо по-добро. Разбира се, бързите времена не са приоритет в програмата за зимните тестове, а най-обсъжданата тема бяха появилите се проблеми при лидерите Мерцедес и Ферари.

Сутринта Леклер успя да направи само 29 обиколки заради проблеми с охладителната система. Следобед дойде ред на Фетел, при когото нямаше повреди, така че четирикратният световен шампион навъртя 78 обиколки.

W10 is back. Team can now take a look to identify the issue which caused VB to stop on track #F1Testing pic.twitter.com/xdhBNqgJV6 — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 26 февруари 2019 г.

При Мерцедес беше обратното – сутринта Хамилтън направи стабилна сесия с много километри, но следобед Ботас прекара огромна част от времето в гаража. Според слуховете, тимът беше избрал да пробва пакет, предвиден за Мелбърн.

Фернандо Алонсо се появи в падока и стана свидетел как младата надежда на Макларън записа най-бърза обиколка.

Денят беше ползотворен за Уилямс – Джордж Ръсел успя да завърши 115 обиколки, докато за цялата минала седмица тимът беше навъртял едва 88.