Ферари не са единствената заплаха, смята Хамилтън

Люис Хамилтън е на мнение, че е прибързано да се твърди, че Ферари са единственият съперник на Мерцедес за титлата през 2019. След първата седмица на тестове в Барселона Скудерия се очертаха като най-бързи и надеждни според анализаторите. Въпреки това петкратният световен шампион очаква конкуренция от всички.

"Аз се състезавам с всички. Не знам кой ще бъде най-бърз" каза Хамилтън пред сайта RaceFans. "Не може да се твърди, че ще са само Ферари".

Ред Бул също се надяват да са в позиция за атака на шампионата, въоръжени с новия двигател на Хонда. Хамилтън призна, че не знае какво е разпределението на силите в момента, но се надява борбата да бъде оспорвана.

"Не знам къде се намират Ред Бул. Но се надявам повече отбори да се включат в борбата. Но кой знае какво ще успеят да докарат хората докато стане време за първото състезание?"

