Алонсо ще тества за Макларън Ф1 като част от ролята му на

Фернандо Алонсо в крайна сметка ще тества за Макларън Ф1 през 2019, като това е част от неговото споразумение за роля на "посланик". Двукратният световен шампион ще се състезава в Индианаполис 500, но сега беше потвърден и ангажиментът му към развитието на болида за Формула 1.

Макларън потвърдиха, че испанецът ще кара тазгодишната MCL34, както и MCL35 за 2020 по време на избрани тестове. По правилник тимът има право на четири тестови дни през сезона, от които два задължително трябва да се дадат на новобранци. Алонсо, обаче, ще може да тества в останалите два дни.

"Преди да спра да се състезавам във Ф1 миналата година казах, че се виждам обвързан с Макларън за дълго време напред" коментира Алонсо. "За мен е удоволствие да поема новата роля на посланик, която ми дава възможност да участвам отблизо. Макларън е моят духовен дом".

"През май ни предстои Индианаполис 500, за което нямам търпение, но това е само началото на много неща, които може да направим заедно. Много съм ентусиазиран да наставлявам таланти, независимо дали са от моя отбор или просто да помагам на новото поколение пилоти да отключи потенциала си в Макларън".

Преди Макларън да потвърди информацията за новата роля на Фернандо, излезе информация, че той е носил каска в багажа си за Барселона.

Снимка: Twitter

Fernando Alonso is back! Well, he hasn't really properly left... Selected tests booked at McLaren this season in new ambassador role. https://t.co/mlor6coL8b #F1 pic.twitter.com/hUDqtgRgwc

One day after his first visit in #F12019, McLaren has named Fernando Alonso as its ambassador alongside Mika Hakkinen. The Spaniard is also confirmed to drive the MCL34 and MCL35 in selected tests: https://t.co/Y7Qo1NGOOI #F1 @ZBrownCEO pic.twitter.com/XfDkbnHYmN