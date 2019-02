Сайнц с най-добро време, катастрофа за Фетел

Карлос Сайнц с Макларън даде най-добро време в сутрешните тестове, докато Фетел катастрофира и създаде грижи на своите механици.

Заместникът на Алонсо беше единственият, който слезе под 1 мин. 18 сек., а втория Фетел и третия Верстапен останаха нед секунда по-назад. Сесията на Макларън, обаче, не премина гладко – болидът спря на изхода от бокса заради проблем с водното налягане.

The exit and crash of Vettel on turn 3, due to mechanical problem. Pic by @jwillmesquita pic.twitter.com/dbCd5wisoA — F1Writers™ (@f1writers) 27 февруари 2019 г.

Фетел предизвика втория червен флаг, след като катастрофира на завой номер 3, по всяка вероятност заради механична повреда. Себастиан беше прегледан от медицинския екип и се размина без наранявания, но инцидентът костваше на тима поредно забавяне след вчера.

Bringing it back for lunch @Max33Verstappen and the #RB15 rack up 71 laps with a best time of 1:18.395 #F1Testing pic.twitter.com/Xvfu6PJfPr — Red Bull Racing (@redbullracing) 27 февруари 2019 г.

Ред Бул се бяха съсредоточили върху дълги стинтове, а двигателят Хонда не показа проблеми. Ползотворна сутрин имаше и Роберт Кубица с Уилямс, които засега наваксват изоставането от първата седмица.

1 Сайнц Макларън 1:17.144 56 2 Фетел Ферари 1:18.195 40 3 Верстапен Ред Бул 1:18.395 69 4 Ботас Мерцедес 1:18.941 74 5 Квят Торо Росо 1:19.060 36 6 Райконен Алфа Ромео 1:19.194 43 7 Перес Рейсинг Пойнт 1:19.202 29 8 Кубица Уилямс 1:19.367 42 9 Грожан Хаас 1:19.717 57 10 Рикардо Рено 1:22.597 72

That's the lunch break for Day 02 of testing! @kvyatofficial has been having some fun in the STR14, he's currently on 36 laps with a best time of 1:19.060 pic.twitter.com/qJb5VoTTfF — Toro Rosso (@ToroRosso) 27 февруари 2019 г.