Сайнц остана най-бърз в ден 6, катастрофата на Фетел провали следобеда на Ферари

Карлос Сайнц с Макларън записа най-бързото време в днешния тест още сутринта, а докрая на сесията никой не го подобри. Ферари пък пропуснаха голяма част от следобеда заради сутрешната катастрофа на Себастиан Фетел.

Неуточнена все още механична повреда предизвика завъртане на червения болид при завой номер 3 и доведе до тежък удар в загражденията. Четирикратният световен шампион се измъкна без наранявания, но колата пострада сериозно. Сесията беше спряна за около половин час, докато извозят разбитата машина и възстановят оградата.

Поправките по катастрофиралия болид отнеха целия следобед, така че Шарл Леклер имаше време само за една инсталационна обиколка. Все пак времето на Фетел беше достатъчно, за да го класира трети, а на второ място остана Серхио Перес с Рейсинг Пойнт.

Кими Райконен се нареди четвърти с Алфа Ромео, следван от Грожан с Хаас и Верстапен с Ред Бул. Даниил Квят беше седми с Торо Росо, докато Мерцедес останаха извън бързите времена – Ботас – осми, Хамилтън – девети. Програмата им беше съсредоточена върху изпробване на подобренията по болида.

#RK88 pushing on in front of his fans



A 1m19.991s his fastest time at the moment as we close on lunch #F1Testing pic.twitter.com/i9BONq2rfz