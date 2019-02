Леклер върна Ферари на върха, тимовете вдигнаха темпото

Шарл Леклер върна Ферари на върха на класирането, като отбеляза най-бързата обиколка досега през 2019 – 1:16.231. Като цяло отборите забързаха темпото в предпоследния ден от зимните тестове.

Най-бързата обиколка на Леклер беше с най-меките гуми С5, но може би по-впечатляващо беше постижението от 1:17.2 с твърдите С2. Втори остана Александър Албън с Торо Росо, който също успя да слезе под минута и 17 секунди.

Трети и четвърти се наредиха Ландо Норис с Макларън и Пиер Гасли с Ред Бул – и двамата на под секунда от лидера. Люис Хамилтън отново направи най-много обиколки – 85, докато Ланс Строл с Рейснг Пойнт завъртя едва 37.

85 laps = Another solid morning's work for @LewisHamilton. Valtteri back at the wheel this afternoon for more fun in the sun! #F1Testing pic.twitter.com/AqFsLFUGSy