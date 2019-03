Леклер с най-бързо време досега, катастрофа за Гасли

Шарл Леклер постигна най-бързо време в предпоследния ден от предсезонните тестове в Барселона, като затвърди силните впечатления от Ферари. Леклер записа постижението си в сутрешната сесия, но до края на деня никой не успя до го подобри. Монегаскът направи 139 обиколки, като при последната приключи с повреда на SF90.

Charles Leclerc after plans for the afternoon: “I think some race sims obviously that we haven’t done fully yet which we’ll probably do this afternoon. This is a big unknown for now because we haven’t done a full one, or I didn’t.#F1Testing #F1 #CL16 pic.twitter.com/lGZzxvSj3Y — Scuderia Ferrari F1 News (@UpdatesFerrari) 28 февруари 2019 г.

Другият пилот, който слезе под минута и 17 секунди беше Александър Албън. Новакът навъртя 100 обиколки за Торо Росо и остана втори на шест десети зад лидера. Трети на две десети зад Албън се нареди Ландо Норис с Макларън.

The penultimate day of #F1Testing gets underway with @LandoNorris taking to the track as the green flag is waved. pic.twitter.com/Lz4LjlPhuA — McLaren (@McLarenF1) 28 февруари 2019 г.

Сутрешната сесия премина без нито един червен флаг, но около час след началото на следобедната Гасли направи тежка катастрофа на завой номер 9. Французинът изгуби контрол над своя Ред Бул на влизането в бързия десен шикан и се заби в стената със задницата напред. Пиер се отърва без наранявания, но силният удар напълно разруши задното крило и прекрати тестовете на тима за този ден.

Гасли все пак остана четвърти в класирането, пред Даниел Рикардо, който пое щафетата следобед от съотборника си Нико Хюлкенберг за Рено. Австралиецът изпълняваше кратки стинтове с най-меките гуми С5.

Нико се класира шести, а седми остана Ланс Строл, който успя да навърти 103 обиколки, преди неговият Рейсинг Пойнт да спре на пистата и да предизвика втория червен флаг. Джовинаци с Алфа Ромео остана осми, а след него – Ромен Грожан, който загуби част от деня заради проблем с изпускателните тръби при Хаас.

181 laps - a super haul for the boys on the penultimate day of running in BCN.



96 laps for @ValtteriBottas to go with the 85 @LewisHamilton managed in the morning! #F1Testing pic.twitter.com/Lh4WcV2NYm — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) 28 февруари 2019 г.

Хамилтън остана десети, но отново направи солиден пробег – 85 тура, преди да предаде щафетата на Ботас. Мерцедес продължиха с дългите стинтове и така сумарно вече имат над 1000 обиколки на тестовете.

Най-много обиколки успя да завърши Джордж Ръсел с Уилямс – 140.