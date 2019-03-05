Кубица е готов на едва 20% за Австралия

Kubica destroys cone after 5th attempt pic.twitter.com/cLJCj2lGMs — Mick Lopia (@Mick_Lopia) March 3, 2019

Пилотът на Уилямс Роберт Кубица смята, че е подготвен на едва 20% за първия кръг от сезон 2019 във Формула 1. Полякът ще се завърне в шампионата осем години след чудовищен рали инцидент. Времето му за подготовка бе съкратено заради забавянето на сглобяването на болида и така Уилямс останаха на последно място и като времена, и като пробег на пистата в Барселона.Кубица записа 268 обиколки – по-малко от всеки друг пилот на стартовата решетка – в тридневния си тест. "Връщам се след осем години във Формула 1 и вероятно знам само 20% от нещата, които трябва да знам. Не съм правил повече от 15 обиколки наведнъж. Имам много въпросителни, но това е реалността и не мога да я променя", сподели Кубица.Помолен да даде реалистична прогноза за състезанието в Австралия, Кубица заяви: "Първо, всички ние трябва да сме сигурни, че автомобилът е цял".