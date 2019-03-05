Кубица е готов на едва 20% за Австралия
"Не съм правил повече от 15 обиколки наведнъж", споделя полякът
05 Март 2019
Кубица записа 268 обиколки – по-малко от всеки друг пилот на стартовата решетка – в тридневния си тест. "Връщам се след осем години във Формула 1 и вероятно знам само 20% от нещата, които трябва да знам. Не съм правил повече от 15 обиколки наведнъж. Имам много въпросителни, но това е реалността и не мога да я променя", сподели Кубица.
Помолен да даде реалистична прогноза за състезанието в Австралия, Кубица заяви: "Първо, всички ние трябва да сме сигурни, че автомобилът е цял".
Kubica destroys cone after 5th attempt pic.twitter.com/cLJCj2lGMs— Mick Lopia (@Mick_Lopia) March 3, 2019
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