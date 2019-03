Б-отборите вредят на Формула 1, смятат от Рено

Шефът на Рено Сирил Абитбул заяви, че Рено няма да участват във "въоръжената война" на топ отборите. Ауто Мотор унд Шпорт пише, че докато в Мерцедес, Ферари и Ред Бул-Хонда работят по 1600 души, то Рено разполага само с 1200 общо в Енстоун и Вири.

"Преди време не осъзнавахме мащабите на тази въоръжена война между Мерцедес и Ферари" каза Абитбул. "Те са в отделен спорт, различна Вселена. Ние планирахме да оперираме на нивото на топ отбор. Само че те продължиха да растат с нашето темпо и в мащаби, които нито са ни по силите, нито искаме да участваме".

"Освен това, всеки от топ три тимовете си има така наречен Б-отбор. Ферари има Хаас и Алфа Ромео, Ред Бул си има Торо Росо, а Мерцедес се сближава с Рейсинг Пойнт. Хаас създадоха прецедент, от който няма връщане назад. За мен има ера преди Хаас и ера след Хаас – Ф1 се промени завинаги. От десет отборите станаха четири или пет".

