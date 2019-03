Ред Бул ще спечели поне пет състезания, твърди Марко

Консултантът на Ред Бул Ф1 д-р Хелмут Марко е убеден, че отборът ще спечели минимум пет състезания през сезон 2019. За сравнение, миналата година, която им беше последна с двигатели Рено, те записаха четири победи. Марко твърди, че Ред Бул вече са по-бързи от Мерцедес, а само Ферари са пред тях.

"Ще спечелим поне пет състезания. Ферари са големият фаворит. Те са много бързи, толкова много, че все едно са започнали тестовете една седмица по-рано".

По време на зимната подготовка в Барселона Скудерия бяха едва три хилядни от секундата пред Мерцедес, но Марко вярва, че дистанцията реално е по-голяма, а между двата тима се вклинява Ред Бул.

Марко допълни, че техният болид ще бъде добър на най-различни писти, защото се слави с много добра притискателна сила. Той, обаче, изтъкна съжаление, че заради двете катастрофи на Пиер Гасли на "Каталуния" са изостанали от графика и не са могли да тестват някои нови елементи.

