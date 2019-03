Ето какви са актуалните заплати на пилотите от Ф1

Светът на Формула 1 и известен дори за непосветените с уникалната комбинация от лукс и риск. Пилотите от най-престижния моторен спорт тънат в блясък и изящество, но същевременно се подлагат на изключително напрежение и животозастрашаваща опасност. Естествено, някои са много по-големи звезди от други, но едва ли някой се оплаква от лош стил на живот. Разликите от първия до последния са значителни, а какви са актуалните заплати в цифри?

Без никаква изненада, петкратният световен шампион Люис Хамилтън е подобаващо оценен: настоящият му договор е до края на 2020, като британецът получава над 45 млн. евро годишно. В тази сума, разбира се, не са включени бонуси и приходи от реклама.

Контрактът на Себастиан Фетел е за същия период, но той изкарва по 35 млн. евро годишно във Ферари. Трети в списъка се нарежда Даниел Рикардо, който почти утрои хонорара си с преминаването от Ред Бул в Рено, и ще получава 30 млн. Бившият му съотборник Макс Верстапен буквално остава далече назад със "скромните" 11 млн. и половина.

Топ 5 се затваря от Валтери Ботас, който е в последната година от своя договор с Мерцедес, и ще прибере 7 млн. и половина. Ето и пълният списък с възнагражденията на всички (без бонуси и реклами):

Люис Хамилтън (Мерцедес) – 45 000 000 евро

Себастиан Фетел (Ферари) – 35 000 000 евро

Даниел Рикардо (Рено) – 30 000 000 евро

Макс Верстапен (Ред Бул) – 11 500 000 евро

Валтери Ботас (Мерцедес) – 7 500 000 евро

Кими Райконен (Алфа Ромео) – 4 000 000 евро

Нико Хюлкенберг (Рено) – 4 000 000 евро

Карлос Сайнц мл. (Макларън) – 3 500 000 евро

Шарл Леклер (Ферари) – 2 900 000 евро

Серхио Перес (Рейсинг Пойнт) – 2 900 000 евро

Ромен Грожан (Хаас) – 1 600 000 евро

Пиер Гасли (Ред Бул) – 1 150 000 евро

Ланс Строл (Ресинг Пойнт) – 1 000 000 евро

Кевин Магнусен (Хаас) – 1 000 000 евро

Роберт Кубица (Уилямс) – 500 000 евро

Даниил Квят (Торо Росо) – 266 000 евро

Ландо Норис (Макларън) – 230 000 евро

Антонио Джовинаци (Алфа Ромео) – 200 000 евро

Джордж Ръсел (Уилямс) – 162 000 евро

Александър Албън (Торо Росо) – 150 000 евро

