Леклер може да разстрои Фетел, смята Рос Браун

Бившият технически директор на Ферари Рос Браун е на мнение, че младата звезда Шарл Леклер може да разстрои Себастиан Фетел, но не и да го победи. Браун е сред хората, които вярват, че Леклер е бъдеща звезда, но той е едва втора година във Ф1 и още е в началото на своя път.

На въпрос дали Шарл може да победи Себ в дебютния си сезон, Браун отговори: "Бих се изненадал, честно казано, Фетел е много добър".

"Леклер може да разстрои Фетел, и ако това се случи, отборът ще трябва да се справи с това – със самия факт, че Фетел може да бъде разстроен. Шарл заслужава уважение за постигнатото през първата година във Ф1 – сега вече е в топ отбор. Доколкото съм говорил с хора от Ферари, те са впечатлени от неговия подход и отношение. Струва ми се, че той е доста специален".

Браун също така смята, че със заставането начело на Матиа Биното, атмосферата в отбора ще се успокои. "Тимът беше под голям стрес миналата година; кончината на Серджо Маркионе, после имаше напрежение между Маурицио и Матиа. Като цяло беше много сложно".

"Въпреки че имаха силна кола и бяха много силни на моменти, ако искаш да победиш Люис Хамилтън и Мерцедес, трябва да си безупречен. Имам усещането, че тази година Ферари ще са още по-силни".

Браун сподели още, че е прекарал известно време в гаража на Ферари по време на предсезонните тестове и е доловил спокойна атмосфера и конструктивна работа. Според него Биното има много прагматичен подход и дори понякога да се подаде на емоции, все пак работи много структурирано.

