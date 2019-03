Вандоорн разкрива разликите между Мерцедес и Макларън

Разлики между Мерцедес и Макларън със сигурност не липсват – едните са на върха вече пет поредни години, докато другите са почти на дъното, въпреки бележитата си история. Какви са обаче различията, които не са очевидни, а могат да бъдат забелязани само от вътрешен човек? Това споделя Стофъл Вандоорн, който прекара две години в тима от Уокинг, а сега е тест пилот в симулатора на Сребърните стрели.

Стофъл със сигурност има талант и го е доказал, спечелвайки сериите GP2 през 2015. Белгиецът, обаче, някак си потъна в "блатото", в което се намира вече от доста време един от най-успешните отбори във Ф1. В резултат на това, Вандоорн пропиля шанса си да остане в най-престижната надпревара, и сега премина в шампионата Формула Е.

Неговата връзка с Ф1 все пак не е прекъсната заради работата в симулатора на Мерцедес: "Разликата с Макларън е осезателна, бих казал на първо място манталитетът е съвсем друг; също как се работи със симулатора, какви тестове се правят".

"Нещата са устроени по различен начин. Много е приятно човек да направи промяна и да попадне при конструктор, който е печелил шампионата през последните години. Имат съвсем различен начин на работа, основан на позитивно мислене. Първоначалните ми впечатления са много положителни".

The difference between winning a title and being a backmarker? Read what Vandoorne had to say here... #Formula1 #McLaren #MercedesF1 #Vandoorne : https://t.co/2Xe4jrgnFY pic.twitter.com/Z2fev0VUui