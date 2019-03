Новата мечта на Хамилтън: MotoGP

Възможно ли е Люис Хамилтън да обмисля преминаване в MotoGP? Петкратният световен шампион във Ф1 признава, че мечтата му е да тества MotoGP байк. През лятото британецът направи проба с Ямаха, но това му е крайно недостатъчно, ако иска да се впусне в подобно предизвикателство.

Монстър Енерджи, които са спонсор както на Хамилтън, така и на отбора на Ямаха в MotoGP, натискат за смяна между Валентино Роси и Люис. Подобно събитие се случи миналата година с Фернандо Алонсо и Джими Джонсън.

Хамилтън присъства на откриването на сезона в Катар и беше цитиран от Моторспорт, че иска да се пробва в MotoGP. "Сто процента ще се кача на такъв байк, подготвям се. Имам нужда от повече практика, защото сега съм направил само два дни и половина на пистата. Евентуално ще искам много повече. Това ми е мечта".

"Всеки уикенд, когато има състезание, го следя. Дори да имаме старт от Ф1, гледам да изляза от среща, за да гледам, или бързам преди и след квалификация, за да не изпусна нищо…"

