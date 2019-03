Тази година ще победя всички, закани се Ботас

Сезон 2018 беше силно разочароващ и дълбоко деморализиращ за Валтери Ботас. Пилотът на Мерцедес не спечели нито една победа – в някои случаи не беше позволено, в други късметът беше срещу него, но в повечето като че ли причините си бяха у самия него. През зимната почивка, обаче, финландецът е направил сериозен "рестарт", което включвало и безпаметни напивания…

"Прибрах се във Финландия, подредих се здраво на няколко пъти, изобщо правех каквото си поискам" сподели Ботас. "После си купих фотоапарат и започнах да се занимавам с фотография – стана ми хоби да пътувам някъде и да снимам".

"Освен това направих едно пътуване с жена ми и приятели в Южна Африка – просто за истинска ваканция, без да мисля изобщо за Формула 1. Когато се прибрах, реших, че тази година ще победя всички".

"Това е целта ми и чувствам, че съм способен да я постигна. Как ще стане вече е друга тема, ще има много тежка работа за тази задача. Миналият сезон беше труден, много труден, но свърши и край. Направи ме по-силен. Сега чувствам, че предстои ново начало".

