Хамилтън е по-талантлив от Шумахер, смята Розберг

Люис Хамилтън има повече "природен талант", отколкото имаше Михаел Шумахер, смята Нико Розберг – единственият пилот, който е бил съотборник и с двамата. За момента британецът е втори в историята на Ф1 след живата легенда: световните им титли са 5:7, а победите в състезания 73:91

Розберг имаше възможност да си партнира с именития ветеран Шумахер за три сезона в периода 2010 – 2012. След това Михаел се оттегли, за да отстъпи място на Люис. С идването на турбо-хибридната ера Розберг успя да надделее над новия си съотборник само през 2016 – годината, в която стана световен шампион.

"Струва ми се, че Люис притежава повече природен талант, отколкото Михаел. Люис е един от най-великите вродени таланти, които спортът е виждал – той е еталон" сподели Нико пред Ауто Мотор унд Шпорт.

"По отношение на етика в работата, Шумахер беше нещо съвсем различно. При Люис нещата се получават някак си лесно, защото са му заложени. Михаел притежаваше всичко. Първата ми мисъл за Шумахер? Беше ме страх. Можех ли изобщо да се състезавам с него?".

"Михаел беше боец. Всеки ден той е ставал с мисълта как да направи съотборника си нищожен. Когато най-накрая успях да изкарам най-доброто от Михаел, дойде Люис. Него поне го познавах от картинга. Той не ми беше толкова чужд, колкото Михаел."

