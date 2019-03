Кими: Партитата ме направиха по-добър пилот

Днес 39-годишният Кими Райконен е отдаден на семейството си и вече не се забавлява както едно време. Финландецът, обаче, споделя в интервю за официалния сайт на Ф1, че купоните са го направили по-добър пилот.

Известна е историята на легендарния Ф1 фитнес гуру Йозеф Леберер, който разказва как е оформил възгледите на младия Кими през неговата дебютна година 2001. След шест дни зверски тренировки, инструкторът извел Райконен на пица и му предложил да изпие една бира, за да си прокара храната. "Ама може ли?" учудил се финландецът, а треньорът му казал, че след като се е потил толкова здраво, една малка бира не е проблем.

Райконен споделя, че тази философия го е водила през цялата му кариера. Вероятно я е надградил съществено, особено по отношение на бройката и вида на питиетата…

"Това се е превърнало вече в шега, но не е шега фактът, че аз обикновено карам по-добре, след като съм се отпуснал да правя каквото си поискам между състезанията, отколкото ако не съм се забавлявал с питиета и така нататък…"

Теорията му е подложена на най-сериозно изпитание през 2013: тогава, след като финишира втори в Гран при на Бахрейн, Кими се отдал на 16 дневен запой, след което изтрезнял навреме за старта в Гран при на Испания – където също завърши втори. За него това е най-яркото доказателство за ефикасността на "Метода Райконен".

"Има много доказани теории, че караш по-добре, след като си се позабавлявал. Цялото лято беше партита и състезания – не е нещо ново, за мен си е нормално. Отстрани може да изглежда странно, но за мен по онова време си беше обичайно".

"Винаги съм си мислил, че партитата те правят по-спокоен на пистата, когато трябва да положиш усилия за концентрация, защото по начало изпитваш несигурност. В крайна сметка така става по-добре".

