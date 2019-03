Целта на Ферари в Мелбърн: да създаде проблеми на опонентите

Новият шеф на Ферари Матиа Биното сподели, че тимът му отива в Мелбърн с ясната цел да създаде проблеми на останалите силни опоненти. Очаква се Скудерия да бъдат начело при старта на сезона този уикенд, след като изпълниха тестовата програма доста успешно. Въпреки че надеждността на болида предизвика някои проблеми по време на сесиите в Барселона, италианският отбор е фаворит за полпозишън и победа в Австралия.

"След зимните тестове целият отбор иска да излезе на пистата и да се състезава с опонентите, които знаем, че са много, много силни" заяви Биното. "Впускаме се в първия от дълга поредица етапи, като целта ни е да създадем проблеми на противниците, които бяха по-силни миналата година. Сезонът ще бъде предизвикателство. Ключово е да стартираме добре и със съзнанието, че ни предстоят 21 еднакво важни старта".

"Началото на сезона винаги е много важно, а тази година – още повече, защото се навършват 90 от създаването ни. Много сме щастливи да имаме двама изключителни пилоти като Себастиан и Шарл. Шампионатът свършва през декември, така че всяка точка ще бъде от значение".

