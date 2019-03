Мерцедес били хвърлили око на Рикардо за 2019

Тото Волф призна, че Мерцедес са разговаряли с Даниел Рикардо миналата година, но не са продължили, тъй като Валтери Ботас се е представял на ниво по това време. През 2018 австралийският пилот, който беше твърдо решен да напусне Ред Бул, избра Рено, тъй като за него нямаше място нито в Мерцедес, нито във Ферари.

"Винаги сме хвърляли око на Даниел" призна Волф пред бразилската преса. "Когато си щастлив в една връзка, не флиртуваш с други жени".

"Ако през май или юни миналата година бяхме недоволни от Валтери, щяхме да продължим разговорите. Само че по това време на сезона той се справяше добре, така че не искахме да губим времето на Даниел".

В последствие Мерцедес преподписаха с Ботас само за една година, а резервният пилот Естебан Окон дебне за мястото му.

