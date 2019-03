Почина Чарли Уайтинг

Дългогодишният състезателен директор на Формула 1 Чарли Уайтниг почина на 66 години. "Ф1 загуби верен приятел и харизматичен посланик" каза президентът на ФИА Жан Тод в негова памет. Уайтинг беше забележителна личност в спорта, човек с влияние, уважаван и харесван цели пет десетилетия в падока.

ФИА съобщи, че причината за смъртта му е белодробна емболия.

"Чарли Уайтинг беше изключителен в професията си, важна фигура във Ф1, личност, която олицетворяваше етиката и духа на този фантастичен спорт" каза още Тод.

Уайтинг започва своята кариера във Формула 1през 1977 за отбора на Хескет, а по-късно за Брабам през 80-те, където работи за собственика Бърни Екълстън. Тимът печели две световни титли с Нелсън Пикет и Уайтинг в ролята на главен механик.

Уайтинг се присъединява към ръководството на ФИА през 1988, а от 1997 насам е състезателен директор. Неговата роля е на последна инстанция по въпросите на технологиите и сигурността на спорта.

