Хамилтън поведе в първата свободна тренировка за сезона

Люис Хамилтън даде най-бързо време 1:23.599 в първата свободна тренировка за сезона в Мелбърн. Действащият световен шампион от Мерцедес беше с минимална преднина пред Себастиан Фетел и Шарл Леклер с Ферари. Макс Верстапен остана четвърти, като случайно или не, той беше наистина на 2 десети зад Скудерия – разлика, която Хелмут Марко многократно посочваше.

First session in the books Max is P4 with a 1:23.792 while Pierre is P8 with a 1:24.932 #AusGP #F1 pic.twitter.com/lar3YzKq8O — Red Bull Racing (@redbullracing) 15 март 2019 г.

Валтери Ботас, който се беше заканил да победи всички, започна с пети резултат. По време на сесията пилотът на Мерцедес излезе от предпоследния завой, нагази в тревата и за малко се отърва от удар в предпазните заграждения.

Valtteri Bottas pushes the limits in sector 3, and gets in a spin #AusGP #F1 pic.twitter.com/CAqBdOthAt — Formula 1 (@F1) 15 март 2019 г.

В първата тренировка имаше и един червен флаг, който беше предизвикан от новака в Торо Росо Александър Албън. Британецът от тайландски произход загуби контрол на първи завой и удари бариерите. Той все пак успя да върне болида на собствен ход в гаража.

RED FLAG



Rookie Alexander Albon spins into the barrier at Turn 2



: "Take it easy, take it easy, you have no front wing..."



He gets his wounded Toro Rosso back to the pits, and we're green again#AusGP #F1 pic.twitter.com/mtnlZBCaku — Formula 1 (@F1) 15 март 2019 г.

Най-бърз в средата беше Кими Райконен с Алфа Ромео, следван от Даниил Квят. Руснакът приключи с оплаквания от задна лява гума. Пиер Гасли с Ред Бул се нареди едва осми, а Кевин Магнусен с Хаас и Нико Хюлкенберг с Рено затвориха топ 10.

Новият съотборник на Нико Даниел Рикардо се класира едва 17-и, като беше по-бърз единствено от дебютанта за Макларън Ландо Норис и двата Уилямса. Тимът от Гроув изоставаше с повече от 4 секунди от лидера Хамилтън.

