Мерцедес дръпнаха още напред във втората свободна тренировка

Люис Хамилтън продължи да бъде най-бърз и във втората свободна тренировка, а съотборникът му в Мерцедес Валтери Ботас остана втори само на 48 хилядни от секундата. По-интересното беше, че и двата болида на Ред Бул изпревариха Ферари, като Макс Верстапен беше на кръгли осем десети след Ботас, а Пиер Гасли беше само 42 хилядни по-бавен от холандеца.

It's almost



so close



it could be



r a c i n g



(if it wasn't FP2)#AusGP #F1 pic.twitter.com/o7sBY62cxQ — Formula 1 (@F1) 15 март 2019 г.

Ферари започнаха добре сесията и диктуваха темпото с гумите медиум, въпреки че Фетел се оплакваше от проблеми при завои 1 и 4. По-късно с гумите софт Себастиан успя да даде пето време, а оплакванията му продължиха. Съотборникът му Шарл Леклер остана едва девети.

CHEQUERED FLAG



Leclerc had a spin in the last minutes of FP2 but got going again after a bit of off-roading #AusGP #F1 pic.twitter.com/tjPNnZy70E — Formula 1 (@F1) 15 март 2019 г.

Кими Райконен затвърди шестото си време от сутринта с Алфа Ромео, на една десета зад бившия си съотборник Фетел и малко пред двата болида на Рено. За жълто-черните Хюлкенберг беше по-бърз от Рикардо.

Albon - and sometimes Alboff



F1's new drivers are still finding the limits at Albert Park #AusGP #F1 pic.twitter.com/ckOjWj5tBp — Formula 1 (@F1) 15 март 2019 г.

Топ 10 оформи Ромен Грожан с Хаас. Във втората половина на таблицата отборите бяха по-размесени, като Макларън бяха доста колебливи, а Уилямс отново на опашката.

Kubica explored all the track limits on his first session back and even trimmed the grass at Albert Park #AusGP #F1 pic.twitter.com/Y5y9PXf8Jx — Formula 1 (@F1) 15 март 2019 г.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВТОРАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА В МЕЛБЪРН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК