Фетел: Мерцедес са в собствена лига

След първия ден на тренировки за сезон 2019 Себастиан Фетел коментира, че Мерцедес са в тяхна собствена лига. Четирикратният световен шампион нарече пълни глупости досегашните твърдения, че Сребърните стрели не са във форма.

Действащият световен шампион Хамилтън зададе темпото още сутринта и през целия ден остана най-бърз. По-притеснителното за Ферари обаче, е, че следобед Ботас изравни темпото на своя съотборник, а и двата Ред Була бяха по-бързи от Скудерия.

"Мисля, че Мерцедес бяха много бързи" сподели Фетел. "Не знам дали ние бяхме по-бавни, но те просто се състезават в собствена лига. Не знам какви бяха тези пълни глупости, че не са във форма и така нататък? Честно казано не разбирам. Така че беше изненада".

Себастиан отдаде лошото темпо на проблемите, които е изпитал следобеда, и които са го направили несигурен в управлението на SF90, въпреки позитивните сигнали от тестовете в Барселона.

"Не успяхме да влезем в ритъм, а тук това е много съществено. Колата не ме слуша както беше в Барселона и това ме прави неуверен".

Vettel vents: Mercedes 'in a league of their own' during #AusGP practice - https://t.co/n1WMAhGfLt #F1 pic.twitter.com/8zhq2rk2Jl