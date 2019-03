Хамилтън най-бърз преди квалификацията, Фетел по-близо зад него

Световният шампион Люис Хамилтън продължи да бъде най-бърз и в третата свободна тренировка преди квалификацията за Гран при на Австралия в Мелбърн. Съотборникът му Валтери Ботас допусна грешка на завой 14 и изора тревата при своята най-скоростна обиколка и остана едва седми.

First Vettel... then Hamilton!



Last year's top two are already trading times, and it's only FP3



Hamilton sits top again, with the benchmark dropped to 1:22.292 #AusGP #F1 pic.twitter.com/S3KuR7ry5a — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.

Ферари се мобилизираха и заеха второ и трето място на под три десети зад Хамилтън, като Себастиан Фетел беше малко по-бърз от своя нов партньор Шарл Леклер.

TOP TEN (END OF FP3)



HAM

VET

LEC

GRO

MAG

GAS

BOT

KVY

VER

RIC#AusGP #F1 pic.twitter.com/mJKlBo5ke6 — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.

p>Интересното беше, че Хаас излязоха четвърти и пети с Ромен Грожан пред Кевин Магнусен. Американският тим направи най-добрата си квалификация през 2018 именно в Австралия, но нелепа двойна грешка в бокса предизвика отпадане от състезанието. Изглежда че през новия сезон Хаас ще търсят реабилитация.

Пиер Гасли беше по-бърз от двата болида на Ред Бул, но на цяла секунда изоставане зад лидера Хамилтън и едва няколко стотни по-бърз от Даниил Квят с Торо Росо. Макс Верстапен остана девети, а Даниел Рикардо с Рено заформи топ 10.

Във втората половина от таблицата Алфа Ромео не показа доброто темпо от петък, като Джовинаци се нареди 12-и, цели пет места пред ветерана Кими Райконен. Рейсинг Пойнт очевидно още са далече от постиженията, които сме свикнали да виждаме при тях. За голямо съжаление мъките на Уилямс продължават.

Robert Kubica hasn't raced at Albert Park since 2010...



And the pit lane seemed a little narrower than he remembered in FP3 #AusGP #F1 pic.twitter.com/4Kpy5jfJPd — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.

Квалификацията започва в 8:00 българско време.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРЕТАТА СВОБОДНА ТРЕНИРОВКА В АВСТРАЛИЯ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК