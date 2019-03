Хамилтън с полпозишън, Мерцедес с половин секунда пред Ферари

The moment @LewisHamilton...



Took his sixth consecutive #AusGP pole

Equalled the record for most poles (8) at one venue

Blitzed the track record in Melbourne#AusGP #F1 pic.twitter.com/enxH5RMRAt — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.

Люис Хамилтън спечели категорично квалификацията за Гран при на Австралия, плътно следван от своя съотборник Валтери Ботас. Ферари останаха на половин секунда зад Мерцедес, като Себастиан Фетел беше по-бърз от Шарл Леклер, който показа завидна скорост, но остана пети след Макс Верстапен с Ред Бул. Хаас повториха силния старт от миналата година, като Грожан и Магнусен се наредиха съответно шести и седми. Страхотно впечатление направи новобранецът в Макларън Ландо Норис, който записа осми резултат. Топ 10 затвориха Кими Райконен с Алфа Ромео и Серхио Перес с Рейсинг Пойнт.

Първата изненада в квалификацията дойде след Q1 – новото попълнение в Ред Бул Пиер Гасли не успя да прескочи във втората фаза. Той обясни по-късно, че с екипа му са подценили развитието на събитията, така че отдават резултата на грешка, а не на липса на скорост.

Рено бяха разочаровани, защото и двата им болида останаха извън топ 10 – Хюлкенберг 11-и, Рикардо 12-и. Макларън от своя страна бяха раздвоени – Ландо Норис влезе в топ 10, докато Карлос Сайнц отпадна още в първата фаза. Отборът от Уокинг беше глобен с 5000 евро заради опасно освобождаване на Норис пред Кубица.

VETTEL: "This track is very specific, so I'm not worried too much - but of course I'd prefer it to be the other way around"



P3 for him tomorrow - only the Mercedes in front #AusGP #F1 pic.twitter.com/9gjj9rDQwx — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.

Като цяло заслужава да се отбележи, че новобранците Норис, Албън и Ръсел се представиха по-добре от своите съотборници. Хамилтън и Ботас отбелязаха нови рекорди на пистата.

ПЪЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ КВАЛИФИКАЦИЯТА В МЕЛБЪРН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК

BOTTAS: "Yeah we really made some good progress, I had a difficult practice three and we turned that around for the qualifying"



Bottas starts P2, after a phenomenol lap "Of course, I'd prefer to be on pole but the race is tomorrow and I'm starting at the front"#AusGP #F1 pic.twitter.com/QOorHfnk6l — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.

HAMILTON: "I'm shaking, it was so close out there. We've got an incredible crowd here,"



His eighth pole position at @ausgrandprix equals Senna and Schumacher's single-track records.#AusGP #F1 pic.twitter.com/xHb6lNZN6y — Formula 1 (@F1) 16 март 2019 г.