Коментари от отборите преди първия старт за сезона

След квалификацията в Мелбърн за първи се очерта реалното разпределение на силите преди началния старт за сезон 2019. На първите четири места отново застанаха водещите три отбора, при това в същия порядък, в който завърши конструкторския шампионат миналата година. Мерцедес отново са най-бързи, със сериозна преднина от над половин секунда пред Ферарито на Фетел, а Верстапен е четвърти, но неговият Ред Бул вече е с двигател Хонда.

"Мерцедес са километри пред останалите" коментира шефът на Ред Бул Кристиан Хорнер. "Но имам чувството, че дори те самите не очакваха да са толкова бързи. За нас втори ред беше максимумът днес". Хорнер призна, че са допуснали грешка в преценката и това е попречило на Гасли да прескочи първата част на квалификацията.

От своя страна Тото Волф от Мерцедес похвали Ред Бул: "Усетих, че Хонда са направили много голяма стъпка напред. Ако погледнете данните се вижда, че Ред Бул са много по-различни отпреди. Станали са бързи на правите, което е добре".

"Искаме ги в мелето, за да се получи хубава битка. Макс караше много добре днес и изстиска всяка една десета от болида. Ако те са в микса с Ферари и може би още някои други – точно от това се нуждае спортът. Приемаме предизвикателството с отворени обятия".

Всички очакваха по-добро представяне от Ферари, предвид показаното в Барселона. Бившият пилот и настоящ коментатор Мартин Брандъл напомни, обаче, че "Каталуния" е много по-различна писта от "Албърт Парк": "В Барселона най-важното е притискателната сила, докато в Мелбърн е необходимо преди всичко производителност от двигателя".

"Със сигурност имаме за домашно да разгадаем колата по-добре" коментира Себастиан Фетел. "Все още смятам, че имаме страхотна кола. Би трябвало да се представяме по-добре от това. Нямам търпение за утре".

