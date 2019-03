Ботас: Най-доброто състезание в кариерата ми

Валтери Ботас успя да изпълни заканата си да бие всички – поне засега. Финландецът направи много убедително състезание: стартира фантастично, изпревари Люис Хамилтън, финишира 22 секунди пред петкратния световен шампион, а освен това грабна точката за най-бърза обиколка.

"Това беше най-доброто състезание в кариерата ми!" сподели пилотът на Мерцедес, който беше толкова развълнуван, че трудно намираше думи. "Не знам какво стана. Просто се чувствах отлично, всичко беше под контрол. Колата беше много добра днес, много се забавлявах. Много съм щастлив и нямам търпение за следващото състезание".

Ботас заяви също така, че точката за най-бърза обиколка е много хубаво нововъведение. "Винаги има риск, ако си с остарели гуми, но все пак си заслужава".

Изглежда тази точка е страхотен стимул за пилотите, защото освен за класирането, тя до голяма степен е въпрос на престиж. В последните обиколки Верстапен успя да направи най-бърза обиколка, но Ботас веднага подобри постижението му. Хамилтън също заяви по радиото, че иска да я вземе, но очевидно нямаше нужната скорост.

BOTTAS: "I don't know what just happened... I don't know what to say! It was definitely my best race ever. I felt so good and the car was so good" #AusGP #F1 pic.twitter.com/FUsLl3vArN