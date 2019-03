Хамилтън: Валтери заслужи победата

Действащият петкратен световен шампион Люис Хамилтън беше фаворит за победата в Мелбърн, но за първи път от много време насам беше победен от съотборника си. Британецът беше най-бърз през целия уикенд, но не и в самото състезание. Валтери Ботас му отне лидерството след фантастичен старт, а на финала Люис беше 22 секунди по-назад.

"Това е добър резултат за отбора, фантастична работа на всички. Валтери направи страхотно състезание и напълно заслужи победата" призна Хамилтън. "Имаме още работа, но това беше страхотно начало на годината".

Докато съотборникът му нямаше никакви проблеми, гумите върху болида на Люис не работеха достатъчно добре. Британецът нямаше скорост, за да атакува, но беше достатъчно стабилен, за да не позволи на Верстапен с Ред Бул да му отнеме второто място. Хамилтън коментира съвсем лаконично атаките на Макс: "Не беше никакъв проблем".

Пилотът на Мерцедес заяви че има известно разочарование от крайния резултат, защото уикендът му е бил много силен, но заяви че "такава е играта".

"Ще се постарая да работя по-усърдно и да съм по-силен следващия път".

HAMILTON: "It was a good weekend for the team - Valtteri drove an incredible race today and truly deserved the win today" #AusGP #F1 pic.twitter.com/KiYvLLa5ao