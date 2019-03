Верстапен радостен за отбора и за Хонда

Макс Верстапен е доволен от третото място на подиума и не смята, че е имал шанс да изпревари Люис Хамилтън. Пилотът на Ред Бул изпревари Себастиан Фетел, след което се залепи зад Мерцедеса. Изглеждаше сякаш холандецът има скорост, за да задмине и Хамилтън, но няколко обиколки преди края мина през тревата и изпусна Люис.

"Това беше неприятен момент, но не смятам, че без него резултатът щеше да е по-различен. Меките гуми прегряват бързо, ако се доближиш на секунда и половина, така че не можех да атакувам. С медиум колата стоеше добре и щом ми се отвори възможност, се пробвах, но Люис имаше по-добро темпо от Себ, а на тази писта трудно се изпреварва".

Верстапен като цяло беше доволен от болида и свършената работа:

"Да се качим на подиума и да атакуваме Мерцедес за второто място е много добро начало на сезона. Поздравявам отбора, имахме трудно начало в петък. Много се радвам за Хонда, това е първи подиум за тях от 2006 година насам".

VERSTAPPEN: "I had to overtake Seb to get the podium which isn't easy around here. To start the season on the podium challenging Mercedes is very good for us" #AusGP #F1 pic.twitter.com/KRgL4nzrPP