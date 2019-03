Ферари са наредили на Леклер да не доближава Фетел (видео)

Ферари са наредили на Шарл Леклер да се дръпне назад от Себастиан Фетел. Това става ясно от уловен момент от радиокомуникацията на новобранеца в червения тим. След като Леклер сложи твърди гуми, неговото темпо беше доста по-добро от това на съотборника му. Шарл стопи огромна преднина и се залепи зад четирикратния световен шампион. Именно тогава той е попитал по радиото: "Трябва ли да стоя зад Себастиан? Да или не?"

"Да и се дръпни назад, за да има дистанция" е бил отговорът. Това може да се проследи от записа от колата на Леклер, публикуван в Туитър:

Here is the team radio of @Charles_Leclerc asking if he should stay behind Vettel



Charles: "Should I stay behind Sebastian? Yes or no?"



"Yes and back off to have some margin"



Charles: "Ok"#AusGP pic.twitter.com/PNH8000UYn