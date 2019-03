Кого напсува Ботас?

Секунди след като пресече финала в Мелбърн като победител, Валтери Ботас каза по радиото: "to whom it may concern, fuck you" ("Към всички заинтересовани…" останалото няма нужда от превод). Финландецът определено не е известен с емоционални изблици и още по-малко с ругатни. По всяка вероятност, псувнята е била насочена към всички онези, които го наричаха абсолютния номер две в отбора. В първото състезание за сезона той доказа, че не са прави.

"Така ми дойде, исках да изпратя моите поздрави" обясни Ботас. "Това е, честно. Не съм го планирал предварително. Очевидно има много хора, които ме подкрепят, и аз го оценявам. Човек минава през върхове и спадове и тогава лесно може да видиш кой наистина те подкрепя".

На въпроса към кого е адресирана ругатнята, Валтери отвърна: "За съжаление списъкът е много дълъг, но така стоят нещата. Сигурен съм, че те си знаят кои са."