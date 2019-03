Пилотите и инженерите в заговор срещу Тото Волф

Шефът на Мерцедес Тото Волф призна, че екипите на Валтери Ботас и Люис Хамилтън са игнорирали отборната му заповед да не се преследва точката за най-бърза обиколка в Гран при на Австралия. В крайна сметка финландецът, който спечели убедително, записа и въпросната нова бонус точка. На сутрешния брифинг преди състезанието Волф изрично наредил да не се правят такива опити, защото не е оправдано да се рискува финиш в топ 3 заради преследване на най-бърза обиколка.

"Сутринта говорихме за стратегията и аз забраних да се търси най-бърза обиколка, ако вървим на първа, втора или трета позиция" сподели Волф. "Игнорираха ме. Всички до един! Мисля, че пилотите и инженерите са спретнали таен заговор, защото бяха много надъхани. Ще преслушам записите от радиото, за да проследя нещата".

От записите, които бяха излъчени по време на телевизионното предаване се чуха идентични разговори при Ботас и Хамилтън. Валтери заяви, че накрая ще натисне независимо от всичко, защото иска точката, а Люис каза: "Нуждая се от тази точка".

"В крайна сметка съм много щастлив" призна Волф. "Тази допълнителна точка е нещо хубаво. Забавно е. И също така е чудесен нов елемент от целия спектатъл".

Въпреки това шефът на Мерцедес не е убеден, че рискът да настъпваш като луд в самия край е оправдан само за една-единствена точка. Той, разбира се, осъзнава, че неговата гледна точка е съвсем различна от тази на пилотите.

Toto Wolff had made clear in Mercedes' pre-race briefing that the team's drivers would be forbid from going for fastest lap in they were running in the top-3. But that order obviously fell on deaf ears! https://t.co/eI6z07Tk3f