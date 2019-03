Алонсо ще се върне във Ф1 след една година

Легендата на Формула 1 и Макларън Емерсон Фитипалди очаква Фернандо Алонсо да се завърне във Ф1 след 1 година. Двукратният световен шампион напусна спорта миналата година, след като загуби търпение да чака Макларън да излезе от кризата и да се завърне към славните си успехи.

Испанецът пропусна старта на сезон 2019 в Мелбърн, тъй като по същото време беше във Флорида, където спечели Хилядата мили на Себринг с Тойота в Световния шампионат за издръжливост. Както е известно, Алонсо е амбициран да запише "Троен шлем": той вече има победи в Гран при на Монако и 24-те часа на Льо Ман и му остава единствено Индианаполис 500.

"Всички си мислехме, че проблемът е в двигателя на Хонда, но миналата година беше същото с Рено" сподели Фитипалди. "При всички положения, аз мисля, че той ще се върне обратно следващата година. Виждам го много добре подготвен физически, психически е страхотно мотивиран да спечели, така че защо да не си върне? Ако има кола, с която може да спечели, със сигурност ще се върне".

