Имаме много повече потенциал от показаното в Мелбърн, твърдят от Рено

Шефът на Рено Сирил Абитбул остана угрижен след трудния уикенд за тима в Мелбърн. В първата петъчна тренировка Нико Хюлкенберг имаше електрически проблем, а след това във втората сесия Даниел Рикардо срещна трудности със седалката и коланите. В събота френският тим очакваше да се класира в третата фаза на квалификацията, но не стигнаха по-напред от 11 и 12.

След състезанието чувствата останаха смесени: Нико направи добра надпревара и финишира седми, докато Рикардо загуби предното си крило още на старта, с което загуби всички шансове за борба. След като не успя да отлепи от дъното на колоната, австралиецът се оттегли, за да запази болида.

"Тръгнахме си от Австралия със смесени чувства и контраст от позитиви и негативи" сподели Сирил Абитбул. "Основният негатив беше квалификацията, когато имахме множество спънки, които ни попречиха да се разгърнем. Това се отрази и на състезанието".

"Знаем, че колата ни има много по-голям потенциал от това, което показахме – особено в квалификацията. Тя ще ни бъде приоритет за следващото състезание в Бахрейн, за да можем да извлечем максимума още от начало и да постигнем по-добро представяне в крайна сметка. Освен това сме планирали подобрения по болида".

