Марк Уебър разкри защо не е отишъл във Ферари

Австралиецът е бил пред подписване с червения тим, но е предпочел да остане в Ред Бул

Марк Уебър обясни защо преди 6 години не е отишъл във Ферари, при положение, че е водил успешни преговори. По това време той беше пилот на Ред Бул – съотборник на Себастиан Фетел – и постигна най-големите успехи в кариерата си: трето място в шампионата през 2010, 2011 и 2013.

"Имах среща със Сгефано Доменикали в Монте Карло и бяхме пред подписване на договор" разказа Уебър пред английския Ченъл 4. Доменикали беше начело на Ферари и по негово време Фернандо Алонсо записа три втори места – 2010, 2011 и 2013.

"Лука ди Монтедземоло искаше да отида в Италия и да говоря лично с него, но пък мой мениджър беше Флавио Бриаторе, така че имаше известно напрежение. В крайна сметка можех да подпиша много бързо договор за две години с Ферари, само че те бяха с опция една година плюс още една. Така че реших да си остана в Ред Бул".