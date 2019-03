Една от най-големите легенди във Формула 1, а и в спорта въобще – Айртон Сена днес щеше да навърши 59 години. Трикратният световен шампион загуби живота си на пистата "Имола" на 1 май 1994, само на 34 години. Боготворен от цели поколения пилоти, специалисти и фенове, бразилецът остави в спомена за себе си нещо много повече от впечатляващи резултати. Вижте някои от най-интересните цитати от интервюта на Сена, които помагат да проумеем каква личност беше той:

"Пилотирането, състезаването – това е в кръвта ми. Това е част от мен и от моя живот. Винаги съм се занимавал със състезаване и то стои над всичко друго в живота ми".

"Да бъдеш състезателен пилот означава да си изложен на риск през цялото време. Означава, че се състезаваш срещу други хора. Ако престанеш да преследваш намаляване на дистанцията, тогава ти спираш да си пилот, защото ние се състезаваме, за да печелим. Основната ни мотивация е да бъдем победители, а не трети, четвърти, пети или шести. Състезавам се, за да печеля, и ще го правя, докато е възможно."

A three-time #F1 world champion



An icon of the sport



The legendary Ayrton Senna was born #OnThisDay in 1960



Gone, but never forgotten pic.twitter.com/vB7OEe9xvq