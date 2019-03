Зандвоорт си осигури 4 млн. за Гран при на Холандия

Холандският град Зандвоорт направи важна стъпка към влизане в календара на Формула 1 за 2020. Собствениците на пистата са се споразумели да приключат преговорите с Либърти до края на месец март. Холандските медии разпространиха новината, че общината на града е готова да отпусне четири милиона евро за провеждането на Гран при на Холандия.

"С радост ще инвестираме в завръщането на Формула 1 на най-красивата писта в Холандия" споделиха от общинския съвет. Планираната сума ще бъде събрана чрез увеличаване на туристическите такси с 50 цента на нощ.

Стига да влезе в календара, състезанието в Зандвоорт едва ли ще има проблеми с посещаемостта. Благодарение на единствения действащ холандски състезател Макс Верстапен "оранжевите" фенове буквално наводняват с присъствие близките, а и по-отдалечените от страната европейски стартове.

10 days left for Circuit Zandvoort to get a deal with the #FOM to get the 2020 Dutch GP #F1. Local government supports with 4M investment. pic.twitter.com/So7SwDg4jI