Пилоти се оплакват, че не виждат светлините на старта

Поне двама пилоти се оплакаха след Гран при на Австралия, че не са виждали добре стартовите светлини заради задните крила на болидите пред себе си. През този сезон по-високо вдигнатите задни крила имат за цел да улеснят борбата за изпреварване от близко разстояние. Сега се оказва, че ревизираните елементи скриват видимостта на състезателите към таблото на старта.

Роберт Кубица се оплака, че нищо не е виждал от крилото на Карлос Сайнц, който е бил пред него: "Хвана ме паника, защото след като спрях, не можех да виждам светлините" сподели пилотът на Уилямс. "Задното крило на Макларъна ги закриваше. Виждах само част от първото блокче, а друго – не".

Полският ветеран не е единственият, който се оплака от проблема. Пиер Гасли от Ред Бул сподели: "С тези по-големи задни криле не можех да виждам светлините, затова се наложи да реагирам заедно с колите около мен и така загубих няколко места".

ФИА са взели предвид оплакванията и са обещали да намерят решение още за следващия старт в Бахрейн.

