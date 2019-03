Мерцедес ще проучват аеродинамиката на Ферари

Отборът на Мерцедес ще продължи да проучва аеродинамичните решения на Ферари, въпреки че в първото състезание от сезона се представиха доста по-добре от тях. По време на предсезонните тестове италианският тим записа най-силни резултати, а техният болид SF90 направи впечатление с доста различна концепция за аеродинамика от Мерцедес.

"Смятам, че трябва да проучваме различните философии, които виждаме при останалите отбори" заяви шефът на Мерцедес Тото Волф пред Аутоспорт. "Човек трябва да остане скромен по отношение на собствената си концепция и да бъде гъвкав и отворен към различни варианти. Същевременно, не трябва да забравяш кое според теб е правилно, за да не се объркваш от чуждите идеи".

"Просто наблюдаваме другите решения и продължаваме да се придържаме към нашата философия. Но пък по време на сезона може да се видят най-различни нови аеродинамични елементи на отделните писти".

