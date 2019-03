Булие веднага разбрал, че Макларън – Хонда ще бъде провал

Бившият инженер на Макларън Ерик Булие моментално разбрал, че партньорството на тима с Хонда ще бъде провал, заяви самият той. "Още на първата среща ми стана ясно колко са неподготвени за огромното предизвикателство, с което се заемат" сподели французинът.

"Веднага казах на Рон Денис, че ще трябват поне три или четири години развитие, за да стигнем челото, само че договорите вече бяха подписани, а той беше убеден, че ще възроди старата слава".

След три години ходене по мъките, Макларън се отказа от Хонда и се прехвърли към двигателите на Рено. "Сегашните двигатели са много сложни и само Мерцедес бяха готови да надвият конкуренцията, при това след години на разработки. Партньорството между Макларън и Хонда едва ли можеше да стане в по-комплициран момент от историко-технологическа гледна точка".

Булие разказа още, че Макларън били съвсем попарени след преминаването към Рено, защото чак тогава установили, че шасито им също е сбъркано. "През април 2018 осъзнахме, че колата е напълно сбъркана. Открихме сериозни проблеми в данните и не намерихме решение докато не беше вече твърде късно. В някои отношения бяхме по-зле отколкото през 2017, а това беше трудно за приемане, особено от морално-емоционална гледна точка".

