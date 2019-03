Марко: Ферари са имали проблеми с охлаждането

Съветникът на Ред Бул д-р Хелмут Марко изказа мнение, че Ферари са имали проблеми с охлаждането в Мелбърн, заради което е пострадало тяхното представяне. Отборът вече заяви, че са предприели необходимите корекции, за да решат проблема, но така и не споделиха какъв точно е бил той.

"Напълно очевидно е, че Ферари се представиха по-слабо от възможностите си. Хаас също" коментира Марко пред Аутоспорт. "Не знаем каква е причината, но аз предполагам, че се представиха слабо заради проблеми с охлаждането".

"Индикация за това е, че Леклер беше по-бърз с твърдите гуми от Фетел, който беше с по-меки. Това означава, че нещо не е както трябва. Фетел завъртя три що-годе бързи обиколки, а след това темпото му спадна. Ферари бяха в опасност с гумите медиум заради температурата и деградацията".

Марко не пропусна да отбележи, че Ред Бул от своя страна не са имали никакви проблеми с деградацията на гумите. Той отхвърли предположението, че Ферари са имали проблеми заради новото им предно крило и неравната настилка на "Албърт Парк".

"Смятам, че това е преувеличено. Предното крило малко или много определя концепцията за колата. Освен това има много други неща, които оказват влияние, но по отношение на състезателно темпо, единствено Ботас беше една крачка пред другите. Ред Бул и Ферари са на едно ниво".

Dr Helmut Marko believes that Ferrari's problems in Melbourne were caused by cooling issues.



