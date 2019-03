Формула 1 се приближава към ново споразумение за 2021

Две години ни делят от началото на "нова ера" във Формула 1. Сегашното споразумение изтича в края на 2020, а след това собствениците от Либърти Медиа ще могат да променят концепцията на спорта в посока, която според тях е най-правилна. През последните месеци ръководството на Ф1 и ФИА работят върху план за развитие, който включва нови технически и спортни правила, регулации за двигателите, цени, разпределение на финансите и др. Предложението беше представено във вторник в Лондон.

Голямата цел на всички промени е да се подобри спектакъла, като за тази цел се предвиждат мерки как колите да бъдат събрани в близка битка, пилотите да имат централна роля в състезанието, а като цяло бизнесът да бъде по-стабилен и устойчив.

Според различни коментари, презентациите в Лондон са били приети положително. Срещите ще продължат до края на юни, когато е крайният срок да се финализират правилата за периода след 2020 година.

The next stage in the process of mapping out the future of #F1 has begun https://t.co/ewpot84ojC