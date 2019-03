Леклер изведе Ферари отново на върха

Шарл Леклер оглави времената в първата свободна тренировка преди Гран при на Бахрейн, следван от своя именит съотборник Себастиан Фетел. Поне засега по всичко личи, че Ферари са възкръснали след разочароващото начало в Австралия и започнаха добре на пистата "Сахир", която е традиционно силна за тях.

Bottas straps on the soft tyres and goes fastest but not for long...



Back come Vettel and Leclerc who both better the Finn's time#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/zQK0J9D3ou